Morti all'ospedale di Saronno, confermato ergastolo a Leonardo Cazzaniga (Di martedì 13 aprile 2021) ergastolo confermato per il "dottor morte". La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha convalidato questa mattina la sentenza di condanna alla pena massima per Leonardo Cazzaniga, l'ex vice primario del Pronto Soccorso dell'ospedale di Saronno accusato di aver somministrato, tra il 2011 e il 2014, farmaci letali ai suoi pazienti. Il medico è stato riconosciuto L'articolo proviene da Il Notiziario.

