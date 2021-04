Microsoft Flight Simulator anche su Xbox One? Compare a sorpresa la classificazione PEGI (Di martedì 13 aprile 2021) Lo scorso anno l'eccezionale Microsoft Flight Simulator è stato annunciato in arrivo su Xbox Series X e Xbox Series S questa estate. In molti, però, si sono chiesti se il titolo arriverà anche su Xbox One. Alcuni hanno pensato che Microsoft avrebbe accantonato le versioni "last-gen" a causa delle elevate specifiche richieste dal gioco. Tuttavia, come riportato su Reddit, i fan di Xbox hanno scoperto che il gioco ha recentemente ricevuto una classificaziOne PEGI in Europa per Xbox One, il che sulla carta sembrerebbe suggerire che il titolo sarebbe in sviluppo anche per le "vecchie" console di Microsoft. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Lo scorso anno l'eccezionaleè stato annunciato in arrivo suSeries X eSeries S questa estate. In molti, però, si sono chiesti se il titolo arriveràsu. Alcuni hanno pensato cheavrebbe accantonato le versioni "last-gen" a causa delle elevate specifiche richieste dal gioco. Tuttavia, come riportato su Reddit, i fan dihanno scoperto che il gioco ha recentemente ricevuto una classificaziin Europa per, il che sulla carta sembrerebbe suggerire che il titolo sarebbe in sviluppoper le "vecchie" console di. Leggi altro...

