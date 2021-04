Mick Jagger e Dave Grohl insieme nel singolo Eazy Sleazy

(Di martedì 13 aprile 2021) «É una canzone che ho scritto per uscire dall'isolamento, con quell'ottimismo di cui c'è bisogno. Ringrazioper aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. Spero che vi piacciaSl!». Parola di, uno dei più grandi frontman della storia del rock, che ha annunciato a sorpresa questo pomeriggio un nuovo brano, ex batterista dei Nirvana e da oltre 25 anni leader dei Foo Fighters. La canzone, prodotta dall'esperto Matt Clifford, è stata composta dadurante il lockdown con la collaborazione di, che ha suonato batteria, chitarra e basso. L'adrenalinica e al tempo stesso sarcastica ...

"Fuori dalla prigione". E le sbarre sono quelle del covid. Chissà se c'entra la ripartenza inglese, i pub aperti e i le file davanti ai negozi, maè tornato con una canzone a tema pandemia. E come partner per "Eazy Sleazy", pubblicata senza avviso alle 17 di giovedì 13, ha scelto Dave Grohl. Già con gli Stones l'anno scorso...Noto - Dal buen retiro di Noto, dove vive ormai da otto mesi,sforna una nuova canzone.e Dave Grohl hanno svelato oggi la canzone intitolata Eazy Sleazy. Il brano è stato scritto dallo stessodurante il lockdown in collaborazione ...Mick Jagger ha assoldato Dave Grohl per il brano “Easy Sleazy” che parla di un anno di pandemia come se fosse qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle ...Oggi è uscita a sorpresa una canzone realizzata insieme da Mick Jagger e Dave Grohl dei Foo Fighters. Si intitola Eazy Sleazy. Il brano è stato scritto da Mick durante il lockdown ed è stato realizzat ...