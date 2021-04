Mascherine non a norma sequestrate in tutta Italia: un carico anche al Ruggi (Di martedì 13 aprile 2021) Mascherine e termoscanner non a norma: sequestri della Finanza e denunce a Salerno e provincia 1 aprile 2021 La Protezione civile nazionale ha deciso di ritirare 2,9 milioni di Mascherine consegnate ... Leggi su salernotoday (Di martedì 13 aprile 2021)e termoscanner non a: sequestri della Finanza e denunce a Salerno e provincia 1 aprile 2021 La Protezione civile nazionale ha deciso di ritirare 2,9 milioni diconsegnate ...

Advertising

repubblica : ?? Covid: “Mascherine cinesi, una su 2 non protegge”. Ecco i lotti a rischio - borghi_claudio : @Fr4n6o @Sakko83 E del re poverino che si lamentava non parliamo? Piantiamola con la fuffa. I dati sono lì. I conta… - AlbertoBagnai : Non è una novità: - vincenzo2021yes : RT @Libero_official: Ritirate dal mercato 250 milioni di #mascherine cinesi comprate da #Arcuri, perché non proteggono dal #coronavirus: ec… - Loredan77275758 : RT @Libero_official: Ritirate dal mercato 250 milioni di #mascherine cinesi comprate da #Arcuri, perché non proteggono dal #coronavirus: ec… -