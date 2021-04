Lega, Salvini e Giorgetti agli antipodi. “Corteo ristoratori da autorizzare, riaprire ad aprile”. “A maggio, grazie a chi è civile nelle difficoltà” (Di martedì 13 aprile 2021) Uno avrebbe voluto che la manifestazione IoApro avesse ricevuto il via libera del Viminale e sostiene che, da ministro, sarebbe sceso lui stesso in piazza. L’altro ringrazia le associazioni di categoria per la “postura civile” e la “massima correttezza” con cui gli hanno espresso le gravi difficoltà economiche dei pubblici esercizi a causa delle chiusure per la pandemia. E anche sui tempi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, stanno agli antipodi. Il leader della Lega: “Conto che il mese di aprile sia quello del ritorno alla vita”. Assai più prudente il ministro dello Sviluppo Economico, che precisa come non sia possibile indicare con certezza una data e sottolinea: “Presumibilmente maggio”. Il nuovo round a distanza tra la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Uno avrebbe voluto che la manifestazione IoApro avesse ricevuto il via libera del Viminale e sostiene che, da ministro, sarebbe sceso lui stesso in piazza. L’altro ringrazia le associazioni di categoria per la “postura” e la “massima correttezza” con cui gli hanno espresso le gravieconomiche dei pubblici esercizi a causa delle chiusure per la pandemia. E anche sui tempi, Matteoe Giancarlo, stanno. Il leader della: “Conto che il mese disia quello del ritorno alla vita”. Assai più prudente il ministro dello Sviluppo Economico, che precisa come non sia possibile indicare con certezza una data e sottolinea: “Presumibilmente”. Il nuovo round a distanza tra la ...

