Kim Kardashian | la remise en forme di 30 giorni con il tapis roulant

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 aprile 2021) Anche se è nel club delle persone più ricche del mondo, Kimogni giorno lavora sodo in palestra per tenersi in forma e affrontare la prova bikini. L’ultimo alleato di bellezza? Il. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Kime la prova bikini Mentre tutto il mondo pensa che il suo fisico sia solo frutto dell’abile opera del chirurgo plastico, la milionaria Kimsi allena duramente in palestra. A 40 anni la pressione della ...