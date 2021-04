Islanda | il Fagradalsfjall erutta ancora tra frotte di turisti

Advertising

tipoditipa : RT @ledep: Da alcuni minuti si registrano bagliori nella zona del Fagradalsfjall (“il monte della valle graziosa”). È cominciata l’attesa e… - aleandreotti : RT @ledep: Da alcuni minuti si registrano bagliori nella zona del Fagradalsfjall (“il monte della valle graziosa”). È cominciata l’attesa e… - PapperPapp : RT @DarioPuppo: La lava del vulcano islandese Fagradalsfjall oggi, circondata dalle persone #icelandvolcano #iceland #Fagradalsfjall #vulc… - DarioPuppo : La lava del vulcano islandese Fagradalsfjall oggi, circondata dalle persone #icelandvolcano #iceland… - AerariumL : RT @AlessioEsp7: Dopo 800 anni di inattività, in #Islanda si è risvegliato il vulcano #Fagradalsfjall. L'eruzione ha attirato migliaia di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Islanda Fagradalsfjall

askanews

Frotte di visitatori continuano ad affluire sulper assistere alle spettacolari eruzioni della formazione montagnosa situata nel sud dell', a circa 40 chilometri dalla Capitale Reykjavik. Le eruzioni, di tipo fissurale, la ...Avevamo già parlato in precedenza del video catturato da Bjorn Steinbekk che immortalava l'eruzione del vulcano. Le immagini si rivelarono altamente spettacolari, ma c'è chi ha fatto ...Immagini fantastiche dall'Islanda il video con drone dei 3 coni vulcanici in eruzione del vulcano Fagradalsfjal ...Ecco un video aereo con droni del vulcano islandese in eruzione in Islanda. Premesso che le immagini non sono dell’altra eruzione islandese, quella del vulcano Fagradalsfjall, che erutta vicino a ...