Il CALDO non c’è più, la durata del meteo FREDDO (Di martedì 13 aprile 2021) Avremo per vari giorni la sensazione di meteo rigido.Un vero e proprio stravolgimento meteo climatico, chiamatelo pure terremoto se volete… Di sicuro, al momento, c’è che per una decina di giorni dovremo fare i conti con un bel tempo di fresco – se non addirittura FREDDO – e instabilità – se non addirittura maltempo. La colpa o la causa, poco cambia, è dell’Anticiclone Scandinavo. Ve lo dicevamo: una struttura anticiclonica a quelle latitudini è, spesso e volentieri, responsabile dell’arrivo del FREDDO. Difatti sarà così, aria fredda affluirà con forza sull’Europa centro meridionale. Significa che coinvolgerà anche il Mediterraneo, significa che gli effetti – diretti o indiretti – li avremo anche noi. Partiamo dalle temperature: caleranno molto. Sì, torneremo a parlare di anomalie termiche negative, di temperature ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Avremo per vari giorni la sensazione dirigido.Un vero e proprio stravolgimentoclimatico, chiamatelo pure terremoto se volete… Di sicuro, al momento, c’è che per una decina di giorni dovremo fare i conti con un bel tempo di fresco – se non addirittura– e instabilità – se non addirittura maltempo. La colpa o la causa, poco cambia, è dell’Anticiclone Scandinavo. Ve lo dicevamo: una struttura anticiclonica a quelle latitudini è, spesso e volentieri, responsabile dell’arrivo del. Difatti sarà così, aria fredda affluirà con forza sull’Europa centro meridionale. Significa che coinvolgerà anche il Mediterraneo, significa che gli effetti – diretti o indiretti – li avremo anche noi. Partiamo dalle temperature: caleranno molto. Sì, torneremo a parlare di anomalie termiche negative, di temperature ...

