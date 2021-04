Google manderà una notifica a chi cammina guardando lo smartphone

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) Heads Up, ladiper non andare a sbattere (immagine:)Internet è pieno di video che mostrano scene di vita quotidiana dove le persone,ndo per strada con la testa china e lo sguardo fisso sullo schermo dello, vanno a scontrarsi contro pali della luce, inciampano in marciapiedi, finiscono nelle fontane – o, peggio, in tombini aperti –replicando scene che di norma sono limitate alle commedie e ai cartoni animati. Il problema però dev’essere più serio di quanto pensassimo, perchéha pensato di lanciare Heads Up, una funzione che avviserà gli utenti invitandoli ad alzare la testa e guardarsi attorno mentre stannondo con il telefono in mano. No, non è un pesce d’aprile in ritardo (anche perché Big G ha confermato che ...