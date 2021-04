ELMS | Fioravanti nel team di 1AIM Villorba Corse

(Di martedì 13 aprile 2021)completa l’equipaggio diin: il giovane pilota romano affiancherà Bressan e Laskaratos al volante della Ligier-Nissan LMP3 Ilha completato la line up di piloti per la stagione nell’European Le Mans Series 2021. Damianosi alternerà con i già annunciati Alessandro Bressan e Andreas Laskaratos al volante della Ligier JS P320 motorizzata Nissan a partire dal primo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RadioLiveGP : Nella nuova puntata di 'Circus!' occhi puntati su Formula 1 e Formula E! ?? Saremo inoltre in compagnia di: ? Damian… -

Ultime Notizie dalla rete : ELMS Fioravanti

Motorsport.com, Edizione: Italia

Fioravanti è all’esordio con il team. Classe 1996, il pilota romano vanta esperienze in monoposto, tra le GT e anche nei Prototipi, avendo già corso in ELMS due stagioni fa proprio con una LMP3 (in ...Mi auguro potremo competere per le posizioni di vertice», le parole di Fioravanti, che vanta una partecipazione all’Elms.