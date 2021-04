Èlite 4 | ecco la data di uscita e tutte le new entry del cast

(Di martedì 13 aprile 2021)4: Netflix ha annunciato che rilascerà il nuovo capitolo della serie spagnola il 18 giugno. Negli episodi inediti, vecchi e nuovi protagonisti torneranno a popolare Las Encinas.4: ilsi trasforma Netflix, con un video rilasciato online, ha confermato ladidi Élite 4, e le variazioni ad una trama dove nulla sarà come prima. Il breve filmato che Netflix ha diffuso sui propri canali social mostra, infatti, la vicinanza, chimica e potenzialmente pericolosa, tra la vecchia e la nuova scuola. I protagonisti delle tre stagioni passate e i personaggi interpretati dalle new, Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. La quarta stagione della serie spagnola, con Jamie Lorente, Denver de La Casa di Carta, ...

Advertising

MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Svelata la data di uscita dell'attesissima quarta stagione di #Elite: ecco quando arrivano su #Netflix i nuovi episodi de… - aurorangecounty : RT @steakypeaky: autori di Élite, vedete questa ship? ecco, trovate il modo di ridarmela, grazie. #ELITE4 - giada_196 : @NetflixIT ecco come la produzione di Élite ha deciso di distruggere una serie stupenda: rovinare tutto ciò che può… - Angelic73474726 : RT @steakypeaky: autori di Élite, vedete questa ship? ecco, trovate il modo di ridarmela, grazie. #ELITE4 - voloversmile : RT @steakypeaky: autori di Élite, vedete questa ship? ecco, trovate il modo di ridarmela, grazie. #ELITE4 -

Ultime Notizie dalla rete : Èlite ecco

Forza Napoli

... fuori di metafora, il club non fa più parte dell'del pallone europeo. QUEL MONDO ANTICO CHE ..., forse si potrebbe imputare a Gigio Donnarumma di non essere Baresi e di non essere Totti: ma ...Scopriamola insieme! Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Elite, in arrivo la quarta stagione:la data di uscita ' Le lezioni a ...