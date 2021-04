Covid: stretta finale per Def e extra-deficit da 40 mld, Cdm domani o giovedì (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo definisce le cifre del Def e si prepara a chiedere alle Camere un nuovo scostamento che dovrebbe ammontare a circa 40 miliardi entrambi da approvare in Consiglio dei ministri domani o dopo domani. Le stime programmatiche verrebbero riviste in peggioramento a causa dei ritardi nei vaccini e i conseguenti lockdown degli ultimi mesi. Il pil atteso in crescita del 6% nelle previsioni della Nadef lo scorso autunno dovrebbe fermarsi tra il 4 e il 5%; mentre il deficit stimato al 7% lo scorso autunno, volerebbe verso quota 10-11% sotto il peso dello sforamento di gennaio da 32 mld e del nuovo extra-disavanzo in dirittura d’arrivo. Attesa infine sull’andamento dello stock del debito: dopo il 158% dell’annus horribilis del Covid dovrebbe scendere a 155,6% nel 2021 per poi calare ulteriormente a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo definisce le cifre del Def e si prepara a chiedere alle Camere un nuovo scostamento che dovrebbe ammontare a circa 40 miliardi entrambi da approvare in Consiglio dei ministrio dopo. Le stime programmatiche verrebbero riviste in peggioramento a causa dei ritardi nei vaccini e i conseguenti lockdown degli ultimi mesi. Il pil atteso in crescita del 6% nelle previsioni della Nadef lo scorso autunno dovrebbe fermarsi tra il 4 e il 5%; mentre ilstimato al 7% lo scorso autunno, volerebbe verso quota 10-11% sotto il peso dello sforamento di gennaio da 32 mld e del nuovo-disavanzo in dirittura d’arrivo. Attesa infine sull’andamento dello stock del debito: dopo il 158% dell’annus horribilis deldovrebbe scendere a 155,6% nel 2021 per poi calare ulteriormente a ...

