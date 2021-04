"Ci può stare, dopo nove scudetti una...". Prego? Pazzesca gaffe di Flavio Briatore, cala il silenzio in studio | Video (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo a Striscia la Notizia, o meglio Striscina la Notizina, il tg satirico di Canale 5 in onda in versione "compressa" a causa della Champions League, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset oggi, martedì 13 aprile. Ma c'è tempo e modo per proporre "Striscia lo Striscione", la rubrica di Cristiano Militello dedicata al mondo del calcio e dintorni, tra scivoloni in campo, negli studi televisivi e curiose "apparizioni" sugli spalti di tutta Europa. E la rassegna inizia con la strepitosa gaffe di Flavio Briatore a Tiki Taka, il programma di Italia 1. Lui, tifoso bianconero, ragiona sull'eliminazione delle italiane dalla Champions League. E riferendosi alla Juventus afferma: "Ci può stare dopo nove scudetti una stagione di transazione". "Ma quale transazione? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo a Striscia la Notizia, o meglio Striscina la Notizina, il tg satirico di Canale 5 in onda in versione "compressa" a causa della Champions League, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset oggi, martedì 13 aprile. Ma c'è tempo e modo per proporre "Striscia lo Striscione", la rubrica di Cristiano Militello dedicata al mondo del calcio e dintorni, tra scivoloni in campo, negli studi televisivi e curiose "apparizioni" sugli spalti di tutta Europa. E la rassegna inizia con la strepitosadia Tiki Taka, il programma di Italia 1. Lui, tifoso bianconero, ragiona sull'eliminazione delle italiane dalla Champions League. E riferendosi alla Juventus afferma: "Ci puòuna stagione di transazione". "Ma quale transazione? ...

raffaellapaita : È sconfortante che nemmeno con l'irripetibile opportunità del Recovery Fund si voglia realizzare il… - Gioia11625035 : RT @outxsid3: qualcuno lo vada ad abbracciare e a rincuorare vi prego, non può stare così o pensare di andarsene #Amici20 - chverrysblossom : PORCA BUTT VEDETE VEDETE, NON SI PUÒ STARE UN ATTIMO IN PACE - Me__medesimo : RT @AlfonsoFuggetta: In altri termini “perché qualcuno può stare un po’ meglio se possiamo stare male tutti?” - Violuz02 : RT @outxsid3: qualcuno lo vada ad abbracciare e a rincuorare vi prego, non può stare così o pensare di andarsene #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : può stare Europei e pubblico negli stadi, ok dal governo a Roma "L'Uefa può stare tranquilla, gli Europei a Roma saranno sicuramente un grande successo", conclude il numero uno dello sport italiano. ZINGARETTI "Europei 2021 da Regione pieno sostegno a iniziativa ...

DIRETTA/ Psg Bayern Monaco (risultato 0 - 0) video streaming tv: in campo, si gioca! Oggi dunque bisognerà stare attenti a non farsi prendere dall'ansia, perché l'avversaria è di ... il che significa che il Paris Saint Germain ora per qualificarsi in semifinale può vincere, pareggiare ...

Calendario e date delle prossime fiction Rai Mediaset 2019 e 2020 PianetaDonna "L'Uefatranquilla, gli Europei a Roma saranno sicuramente un grande successo", conclude il numero uno dello sport italiano. ZINGARETTI "Europei 2021 da Regione pieno sostegno a iniziativa ...Oggi dunque bisogneràattenti a non farsi prendere dall'ansia, perché l'avversaria è di ... il che significa che il Paris Saint Germain ora per qualificarsi in semifinalevincere, pareggiare ...