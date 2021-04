Cassano: «In tv ho preferito il padel all’Inter, Conte non mi piace e nemmeno il suo gioco» (Di martedì 13 aprile 2021) Un Antonio Cassano in grande spolvero quello che ha parlato alla Bobo Tv criticando il gioco di Antonio Conte “A ora di pranzo ho visto il padel, tanto con l’Inter è la solita manfrina. Conte ti dà 15 punti in più, ma non al livello di gioco, ma di personalità. Dà tanto, ma non mi piace come allenatore, e il suo gioco ancora meno. Vuole che i giocatori facciano esattamente quello che vuole lui, non c’è una squadra estrosa. Lui vuole macchine perfette e a me questi tipi di allenatori non piacciono. Con i calciatori c’è alchimia, ma l’Inter non gioca bene. E non giocherà mai bene con lui, è quello che ha dimostrato nella sua carriera nelle coppe. Se giochi così in Europa, ti fanno 3 gol e vai a casa. La storia di Conte lo dice. Se ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Un Antonioin grande spolvero quello che ha parlato alla Bobo Tv criticando ildi Antonio“A ora di pranzo ho visto il, tanto con l’Inter è la solita manfrina.ti dà 15 punti in più, ma non al livello di, ma di personalità. Dà tanto, ma non micome allenatore, e il suoancora meno. Vuole che i giocatori facciano esattamente quello che vuole lui, non c’è una squadra estrosa. Lui vuole macchine perfette e a me questi tipi di allenatori non piacciono. Con i calciatori c’è alchimia, ma l’Inter non gioca bene. E non giocherà mai bene con lui, è quello che ha dimostrato nella sua carriera nelle coppe. Se giochi così in Europa, ti fanno 3 gol e vai a casa. La storia dilo dice. Se ...

