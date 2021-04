Caos vaccini, arriva Johnson and Johnson ma è subito bloccato (Di martedì 13 aprile 2021) È Caos vaccini in Italia. E se il buongiorno si vede dal mattino.... anche il nuovo "arrivato", Johnson & Johnson, parte con il piede sbagliato. Perché le prime 184mila dosi sono arrivate a Pratica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Èin Italia. E se il buongiorno si vede dal mattino.... anche il nuovo "to",, parte con il piede sbagliato. Perché le prime 184mila dosi sonote a Pratica di ...

Advertising

NicolaMorra63 : A Potenza Bardi, il governatore lucano, annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni, e come risultato ottiene… - Maxdero : La relazione consegnata dal DG Gubian, chiarisce un fatto: l'arroganza del centrodestra lombardo ha fatto perdere t… - lalitapetila : RT @NicolaMorra63: A Potenza Bardi, il governatore lucano, annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni, e come risultato ottiene caos… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Pochi vaccini, caos allo spoke vaccinale di Moscarella LEGGI LA NEWS:… - giancalex : RT @OGiannino: Cronache italiane. Il caos dal volere rischio vaccini assolutamente pari a zero casi per milione non è solo ITA: ma noi sapp… -