Ale e Franz vanno «Fuori tema» in seconda serata su Rai2 (Di martedì 13 aprile 2021) Ale e Franz Un intreccio di modalità e linguaggi diversi, di sperimentazioni che alla fine puntano sempre al medesimo obbiettivo: una sana risata. Ale e Franz, mischiano le sue carte e, per festeggiare i loro 25 anni di carriera in coppia, propongono su Rai2 una seconda serata tra loro nuove invenzioni, fusioni di generi e classici cult di repertorio. Da oggi, – per otto puntate in onda sempre al martedì – i due comici andranno letteralmente "Fuori tema": questo è infatti il titolo del loro show. Alessandro Besentini e Francesco Villa – alias Ale e Franz – spazieranno tra momenti di live, di teatro, di fiction e jam session. Un mix di gag e situazioni comiche che li vedrà via via calarsi in ruoli e personaggi sempre diversi.

