Akash Kumar litiga con Zorzi e cita il GF Vip, l’account del reality replica (Di martedì 13 aprile 2021) Il GF Vip replica ad Akash Kumar Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e abbiamo assistito al tanto atteso incontro tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Dopo essersi beccato una strigliata da Ilary Blasi, a seguito delle dichiarazioni fatte, l’ex naufrago ha affrontato così l’opinionista e nel corso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 aprile 2021) Il GF VipadIeri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e abbiamo assistito al tanto atteso incontro trae Tommaso. Dopo essersi beccato una strigliata da Ilary Blasi, a seguito delle dichiarazioni fatte, l’ex naufrago ha affrontato così l’opinionista e nel corso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : LIsola dei Famosi: il confronto tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi - #LIsola #Famosi: #confronto #Akash - nonstop9981 : Isola 2021, Ilary Blasi stuzzica Akash Kumar: «Mi presento visto che non mi conosci». Applausi in studio… - k226xq : Isola dei famosi come Grande Fratello sono due cagate pazzesche comunque questo pistola che si crede di essere Chi… - infoitcultura : Il video dello scontro tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi: “Mi hai attaccato e mi sono stufato” - zazoomblog : Isola dei Famosi ieri: lo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (VIDEO) - #Isola #Famosi #ieri: #scontro -