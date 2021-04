“3d0” | a Napoli dall’analogico al digitale | un sostegno gratis alle biblioteche

(Di martedì 13 aprile 2021)al: sembra facile, ma dove trovare un aiuto quando non si hanno risorse economiche disponibili? In Campania, provincia di, c’e’ un’impresa – la 3d0 – che da anni supporta realta’ non profit, associazioni culturali, istituzioni religiose e scolastiche, anche di enti pubblici. Gabriele Granato, il titolare, presenta questa attivita’ partendo dalla propria adolescenza: “Sono cresciuto a Pollena Trocchia, una realta’ dove nessuno regala niente… Ora che sono grande sono pronto a fare la mia parte con la cosa che so fare meglio: digitalizzare imprese ed enti”. L’iniziativa si chiama appunto “al” e sostiene gli enti che vogliono fare il grande passo nel, ma che un po’ per paura e un po’ per mancanza di competenze stentano a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 3d0 Napoli

Il Denaro

Dall'analogico al digitale: sembra facile, ma dove trovare un aiuto quando non si hanno risorse economiche disponibili? In Campania, provincia di, c'è un'impresa - la- che da anni supporta realtà non profit, associazioni culturali , istituzioni religiose e scolastiche, anche di enti pubblici. Gabriele Granato, il titolare, presenta ...Dall'analogico al digitale: sembra facile, ma dove trovare un aiuto quando non si hanno risorse economiche disponibili? In Campania, provincia di, c'è un'impresa - la- che da anni supporta realtà non profit, associazioni culturali , istituzioni religiose e scolastiche, anche di enti pubblici. Gabriele Granato, il titolare, presenta ...Un’azienda napoletana rilancia il suo progetto per il supporto senza fini di lucro a organizzazioni non profit ed enti culturali che vogliano modernizzare la propria tecnologia. Si accettano proposte ...