Warriors: stagione finita per James Wiseman

Sorriso a metà per i Golden State Warriors, che battono i Rockets per 125-109, ma perdono con ogni probabilmente per tutta la stagione James Wiseman, a causa di un infortunio al ginocchio destro. Si teme la rottura del menisco.

Warriors: James Wiseman fuori per tutta la stagione?

Nel corso del secondo quarto, in seguito ad una penetrazione a canestro, Wiseman ha appoggiato male la gamba destra cadendo rovinosamente sul terreno. Inizialmente ha provato a restare in campo ma, dopo un time out, è entrato negli spogliatoi con lo staff medico. Il giocatore dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica che dovrebbe confermare la sospetta rottura del menisco. A fine partita Steph Curry ha parlato del problema del suo compagno di squadra.

