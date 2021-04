Soldini alla conquista di 3 record in un mese (Di lunedì 12 aprile 2021) Con la sua Maserati, Giovanni Soldini proverà a battere 3 record nella Manica nel prossimo mese. Mentre in estate lancerà la sfida contro il tempo nella storica Giraglia e nella Aegean600. A rivelarlo lo stesso Soldini al Corriere della Sera. La prima sfida, meteo permettendo, partirà venerdì prossimo all’una di mattina. Nel mirino la Cowes – Dinard. Sarà poi la volta della Plymounth – La Rochelle. Entrambi i record sono detenuti dal 2015 dalla barca americana Phaedo 3. Il primo con 4 ore, 49 minuti e 51 secondi. Il secondo con 14 ore, 5 minuti e 20 secondi. Anche il miglior tempo per la terza sfida, la Fastnet, è stato a lungo detenuto dallo scafo statunitense, ma pochi giorni fa il trimarano PowerPlay ha segnato il nuovo record migliorando quello precedente di oltre ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 12 aprile 2021) Con la sua Maserati, Giovanniproverà a battere 3nella Manica nel prossimo. Mentre in estate lancerà la sfida contro il tempo nella storica Giraglia e nella Aegean600. A rivelarlo lo stessoal Corriere della Sera. La prima sfida, meteo permettendo, partirà venerdì prossimo all’una di mattina. Nel mirino la Cowes – Dinard. Sarà poi la volta della Plymounth – La Rochelle. Entrambi isono detenuti dal 2015 dbarca americana Phaedo 3. Il primo con 4 ore, 49 minuti e 51 secondi. Il secondo con 14 ore, 5 minuti e 20 secondi. Anche il miglior tempo per la terza sfida, la Fastnet, è stato a lungo detenuto dallo scafo statunitense, ma pochi giorni fa il trimarano PowerPlay ha segnato il nuovomigliorando quello precedente di oltre ...

