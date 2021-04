PS3 dà già problemi? Lo store chiude tra mesi ma diversi aggiornamenti e patch non sarebbero più disponibili (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo quanto riferito, gli utenti PlayStation 3 stanno scoprendo che gli aggiornamenti per alcuni giochi non sono più disponibili per il download. Ciò significa che i giocatori che possiedono questi giochi in formato digitale o fisico non saranno più in grado di scaricare la versione più recente del software se non l'hanno già fatto. Gli utenti su PSNProfiles e ResetEra stanno segnalando il problema. Alcuni si sono impegnati a compilare un elenco di giochi che non offrono più aggiornamenti, ma non è chiaro se si tratti di un problema temporaneo o di una mossa intenzionale da parte di Sony. Indipendentemente da ciò, i fan della console sono piuttosto preoccupati per cosa potrebbe significare. I report arrivano solo poche settimane dopo che Sony ha annunciato che lo store di PS3 chiuderà il 2 luglio. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo quanto riferito, gli utenti PlayStation 3 stanno scoprendo che gliper alcuni giochi non sono piùper il download. Ciò significa che i giocatori che possiedono questi giochi in formato digitale o fisico non saranno più in grado di scaricare la versione più recente del software se non l'hanno già fatto. Gli utenti su PSNProfiles e ResetEra stanno segnalando il problema. Alcuni si sono impegnati a compilare un elenco di giochi che non offrono più, ma non è chiaro se si tratti di un problema temporaneo o di una mossa intenzionale da parte di Sony. Indipendentemente da ciò, i fan della console sono piuttosto preoccupati per cosa potrebbe significare. I report arrivano solo poche settimane dopo che Sony ha annunciato che lodi PS3rà il 2 luglio. ...

