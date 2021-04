LIVE – Viterbese-Casertana 2-2 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentacinquesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime quattro gare, vogliono rialzare la testa per concedersi un tranquillo finale di stagione; i campani, dal canto loro, arrivano da un solo successo nelle ultime cinque e hanno bisogno di una vittoria per restare in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 12 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.(4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Simonelli, Tounkara, Murilo. A disp.: Bisogno, Bianchi, Bezziccheri, ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta golscore: tutto ... Monopoli 3736 Potenza, Turris 35 Vibonese 32 Paganese 27 Bisceglie 24 Cavese 16...possono anche scegliere di guardare le partite in pay - per - view con Sky e la piattaforma... Giovanni Poggi LUNEDI 12 APRILE 2021 ore 21:00 Serie C 35a Giornata Girone C:vs Casertana (...La partita Viterbese - Casertana di Lunedì 12 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35°giornata del Girone C di Serie C ...