LinkedIn, 500 milioni di utenti hackerati: in vendita i dati (Di lunedì 12 aprile 2021) LinkedIn, il social network di proprietà di Microsoft, è l’ultima vittima di una enorme violazione dei dati in cui i dati di 500 milioni di utenti sono stati divulgati da hacker. Secondo CyberNews, il potenziale della perdita è enorme. Un utente che vende i dati su un forum di hacker sostiene che sono stati raccolti illegalmente da 500 milioni di profili. I dati trapelati includono indirizzi e-mail degli utenti, numeri di telefono, informazioni sul posto di lavoro, nomi completi, ID degli account, link agli account dei social media e dettagli sul sesso. Un portavoce di LinkedIn ha confermato che i dati sono stati rubati da LinkedIn. “Stiamo ancora indagando su questo problema, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021), il social network di proprietà di Microsoft, è l’ultima vittima di una enorme violazione deiin cui idi 500disono stati divulgati da hacker. Secondo CyberNews, il potenziale della perdita è enorme. Un utente che vende isu un forum di hacker sostiene che sono stati raccolti illegalmente da 500di profili. Itrapelati includono indirizzi e-mail degli, numeri di telefono, informazioni sul posto di lavoro, nomi completi, ID degli account, link agli account dei social media e dettagli sul sesso. Un portavoce diha confermato che isono stati rubati da. “Stiamo ancora indagando su questo problema, ...

