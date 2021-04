Leicester | quattro giocatori esclusi per aver partecipato ad una festa

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il West Ham, ilè riuscito ancora a mantenere il 3° posto in classifica. A stupire i tifosi durante lo scontro diretto con gli Hammers è stata l’assenza di treFoxes: Maddison, Choudhury e Perez. Perché? Semplice, isi sono ritrovati per una, insieme ad altre persone, a casa di Perez. Beccati dal tecnico, si sono poi nascosti al buio per non farsi scoprire anche dalla polizia. L’episodio risale a domenica, poche ore dopo la sconfitta in casa con il Manchester City. James Maddison e Hamza Choudhury partecipano a unaa casa del compagno di squadra Ayoze Perez, con loro anche l’infortunato Harvey Barnes e altre 18 persone. Il tecnico però, come racconta il Sun, scopre tutto e manda un messaggio ai suoi ...