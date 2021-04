Lega Pro, stabilite date e criteri di partecipazione a play off e play out di Serie C (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Pro ha comunicate date e criteri di partecipazione ai playoff e playout:In relazione alle gare dei play Off e play Out in programma dal 9 MAGGIO 2021 al 13 GIUGNO 2021, si ritiene opportuno riportare la normativa riguardante i criteri di promozione e retrocessione per la stagione sportiva 2020-2021, di cui ai Com. Uff. n. 114/A del 12.11.2020 e n. 164/A del 05.02.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 65/L del 13.11.2020 e n. 125/L del 05.02.2021 di Lega Pro).I) criteri DI PROMOZIONELe squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) LaPro ha comunicatediaioff eout:In relazione alle gare deiOff eOut in programma dal 9 MAGGIO 2021 al 13 GIUGNO 2021, si ritiene opportuno riportare la normativa riguardante idi promozione e retrocessione per la stagione sportiva 2020-2021, di cui ai Com. Uff. n. 114/A del 12.11.2020 e n. 164/A del 05.02.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 65/L del 13.11.2020 e n. 125/L del 05.02.2021 diPro).I)DI PROMOZIONELe squadre classificate al primo posto di ciascun girone del CampionatoC sono promosse direttamente alla...

