Leffe, nuova sede per i pensionati Cisl: “Punto di riferimento per tutta la Val Gandino” (Di lunedì 12 aprile 2021) È ufficialmente operativa la nuova sede Fnp Cisl di Leffe, aperta in via Gallizioli 3. Nelle intenzioni della segreteria dei pensionati Cisl di Bergamo, lo sportello Leffese diverrà il Punto di riferimento per i pensionati e per tutta la val Gandino, un territorio di circa 35 km² con una popolazione di poco più di 16.000 abitanti, offrendo servizi previdenziali (INAS) e fiscali (CAF) oltre a rappresentare un Punto di informazione e di orientamento per la risposta ai bisogni della popolazione, in particolare quella anziana. “La nuova sede si è resa indispensabile dal momento che il palazzo in cui trovava posto il vecchio recapito versa ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) È ufficialmente operativa laFnpdi, aperta in via Gallizioli 3. Nelle intenzioni della segreteria deidi Bergamo, lo sportellose diverrà ildiper ie perla val, un territorio di circa 35 km² con una popolazione di poco più di 16.000 abitanti, offrendo servizi previdenziali (INAS) e fiscali (CAF) oltre a rappresentare undi informazione e di orientamento per la risposta ai bisogni della popolazione, in particolare quella anziana. “Lasi è resa indispensabile dal momento che il palazzo in cui trovava posto il vecchio recapito versa ...

