Le Iene | Alessia Marcuzzi non ci sarà | perché è assente dalla tv

Advertising

repubblica : Alessia Marcuzzi salta la diretta delle Iene: il marito è positivo - blogtivvu : Alessia Marcuzzi assente a #LeIene nella puntata del 13 aprile: ecco perché - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Alessia Marcuzzi salta la diretta delle Iene: il marito è positivo - LauraFrigerio : Le Iene: Alessia Marcuzzi sarà assente nella prossima puntata - genovesergio76 : RT @repubblica: Alessia Marcuzzi salta la diretta delle Iene: il marito è positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Alessia

Marcuzzi salta la puntata de Le: 'Mio marito positivo al Covid' . Attraverso la sua pagina Facebook, la conduttrice ha annunciato che non sarà presente in studio con Nicola Savino, ...L'annuncio della conduttrice spiazza i ...Alessia Marcuzzi non sarà al timone de Le Iene nella puntata di domani 13 aprile, al fianco del collega ed amico Nicola Savino: come mai? Ad annunciarlo e a spiegarne il motivo è stata la stessa ...Dopo Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, e la moglie, finita all’ospedale Spallanzani di Roma per qualche complicazione dovuta al contagio da coronavirus, anche la ex compagna del piacentino, la ...