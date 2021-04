E’ morto Enzo Sciotti | l’illustratore aveva 76 anni

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 12 aprile 2021)all’età di 76. Il disegnatore ha collaborato con artisti come Dario Argento ed Ettore Scola. ROMA –all’età di 76. La notizia della scomparsa di uno dei disegnatori ed illustratori più conosciuti in tutto il mondo è stato data dal profilo Instagram dello stesso artista. “Ciao a tutti gli amici virtuali – si legge – da oggi non potrò più farvi vedere i miei manifesti, di cui sono tanto orgoglioso. E’ stato un piacere e un onore interagire con tutti voi. Io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore“. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del decesso. Chi eraNato a Roma il 24 settembre 1944,...