Damascelli | Ronaldo è un caso umano per la Juventus

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tonysu Il Giornale affronta ildi Cristiano. Ladeve affrontare un: Cristiano, per tutto il secondo tempo, ha avuto un atteggiamento indisponente nei confronti dei compagni di squadra, sbuffando, criticando un’azione sbagliata, un passaggio ritardato, un tiro sbilenco, anzi più di uno pure suo, imprecando come un moccioso e, a fine partita, si è tolto rabbiosamente la maglia lanciandola via ma poi consegnandola, con fastidio, a un raccattapalle, cosi sostiene l’ufficio legale a difesa. A meno che il gesto finale non sia l’anticipo della decisione che verrà presa al termine della stagione. L'articolo ilNapolista.

Molti puntano il dito anche sulla prestazione di Cristiano. La sua disposizione in barriera fa discutere e inoltre la sua gara è stata assolutamente incolore per tutto l'arco del match.