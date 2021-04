Da oggi in zona arancione (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Fvg, in zona rossa dal 15 marzo, torna oggi in zona arancione. Dunque riaprono i negozi e altri servizi come saloni di parrucchieri e centri estetici e si potrà circolare nel proprio comune senza autocertificazione. Riaprono le scuole e dunque riprendono le lezioni in presenza per tutte le seconde e terze medie e al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Complessivamente, da stamani tornano in aula circa 45 mila studenti in tutta la regione. Ciascun istituto si è organizzato autonomamente per stabilire la percentuale esatta e adottano le formule che ritiene più idonee allo svolgimento delle attività didattiche. Sono sempre in presenza le lezioni per ragazzi cui spettano programmi specifici di inclusione sociale, le attività laboratoriali; sono inoltre previste deroghe per chi non ha modo di seguire ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Fvg, inrossa dal 15 marzo, tornain. Dunque riaprono i negozi e altri servizi come saloni di parrucchieri e centri estetici e si potrà circolare nel proprio comune senza autocertificazione. Riaprono le scuole e dunque riprendono le lezioni in presenza per tutte le seconde e terze medie e al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Complessivamente, da stamani tornano in aula circa 45 mila studenti in tutta la regione. Ciascun istituto si è organizzato autonomamente per stabilire la percentuale esatta e adottano le formule che ritiene più idonee allo svolgimento delle attività didattiche. Sono sempre in presenza le lezioni per ragazzi cui spettano programmi specifici di inclusione sociale, le attività laboratoriali; sono inoltre previste deroghe per chi non ha modo di seguire ...

