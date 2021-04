Coronavirus in Toscana: altri 30 morti, oggi 12 aprile (5.700 da inizio pandemia). E 715 contagi (Di lunedì 12 aprile 2021) altri 30 morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 12 aprile 2021. Si tratta di 17 uomini e 13 donne con età media 81 anni. Che portano il totale dei decessi da inizio pandemia al devastante numero di 5.692. Una vera e propria strage di persone anziane. In calo il numero dei nuovi contagi: 715 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021)30per, in122021. Si tratta di 17 uomini e 13 donne con età media 81 anni. Che portano il totale dei decessi daal devastante numero di 5.692. Una vera e propria strage di persone anziane. In calo il numero dei nuovi: 715 L'articolo proviene da Firenze Post.

