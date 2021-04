Bianca Guaccero positiva al Covid: l'annuncio a Detto Fatto in diretta (Di lunedì 12 aprile 2021) Bianca Guaccero ha potuto collegarsi solo da casa e ai telespettatori di Detto Fatto ha spiegato i motivi della sua assenza: ha il Covid. Bianca Guaccero è stata assente a Detto Fatto a causa del Covid: la conduttrice, collegandosi da casa, ha spiegato al pubblico che ha contratto il virus nonostante sia stata sempre molto attenta. Detto Fatto, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:15 su Rai2, per qualche giorno dovrà fare a meno di Bianca Guaccero, l'attrice è risultata positiva al Covid. La conduttrice pugliese si è collegata da casa per salutare i colleghi in studio e, soprattutto, il pubblico da casa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)ha potuto collegarsi solo da casa e ai telespettatori diha spiegato i motivi della sua assenza: ha ilè stata assente aa causa del: la conduttrice, collegandosi da casa, ha spiegato al pubblico che ha contratto il virus nonostante sia stata sempre molto attenta., il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:15 su Rai2, per qualche giorno dovrà fare a meno di, l'attrice è risultataal. La conduttrice pugliese si è collegata da casa per salutare i colleghi in studio e, soprattutto, il pubblico da casa ...

