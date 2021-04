Apple pronta a rilanciare sulla smart home: in sviluppo due speaker intelligenti | RumorHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Apple starebbe lavorando ad un nuovo speaker intelligente con funzionalità simili a quelle combinate di un homePod e di una Apple TV, ma dotato anche di una fotocamera per effettuare videochiamate. Un dispositivo in grado di riprodurre musica, video, intrattenere con giochi e fornire informazioni tramite Siri. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe anche esplorato la possibilità di realizzare uno speaker con schermo touch, una sorta di fusione tra un iPad e un homePod, anche questo con una fotocamera ma posizionata su un braccio robotico in grado di tracciare il movimento dell’utente nell’ambiente, consentendo una maggiore libertà. Apple è sicuramente in un notevole ritardo rispetto ad Amazon e Google per quanto riguarda ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)starebbe lavorando ad un nuovointelligente con funzionalità simili a quelle combinate di unPod e di unaTV, ma dotato anche di una fotocamera per effettuare videochiamate. Un dispositivo in grado di riprodurre musica, video, intrattenere con giochi e fornire informazioni tramite Siri. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Bloomberg,avrebbe anche esplorato la possibilità di realizzare unocon schermo touch, una sorta di fusione tra un iPad e unPod, anche questo con una fotocamera ma posizionata su un braccio robotico in grado di tracciare il movimento dell’utente nell’ambiente, consentendo una maggiore libertà.è sicuramente in un notevole ritardo rispetto ad Amazon e Google per quanto riguarda ...

