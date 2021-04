Vaccini covid Cina poco efficaci: serve piano B (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – I Vaccini della Cina sono relativamente poco efficaci e Pechino valuta l’ipotesi di un mix con Vaccini a mRNA, realizzati con la tecnologia che caratterizza i farmaci di Pfizer o Moderna. Lo ha detto Gao Fu, numero 1 del Centro nazionale di prevenzione e controllo delle malattie, come riferisce il South China Morning Post. In una conferenza a Chengdu, Gao Fu ha ammesso che il paese sta esaminando due opzioni “per risolvere il problema” legato “all’efficacia non elevata dei suoi attuali Vaccini”. Un’ipotesi prevede una modifica dell’intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose o l’aumento del numero di dosi. L’altro piano che viene preso in considerazione prevede invece l’utilizzo di Vaccini realizzati con ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Idellasono relativamentee Pechino valuta l’ipotesi di un mix cona mRNA, realizzati con la tecnologia che caratterizza i farmaci di Pfizer o Moderna. Lo ha detto Gao Fu, numero 1 del Centro nazionale di prevenzione e controllo delle malattie, come riferisce il South China Morning Post. In una conferenza a Chengdu, Gao Fu ha ammesso che il paese sta esaminando due opzioni “per risolvere il problema” legato “all’a non elevata dei suoi attuali”. Un’ipotesi prevede una modifica dell’intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose o l’aumento del numero di dosi. L’altroche viene preso in considerazione prevede invece l’utilizzo direalizzati con ...

