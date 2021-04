The Falcon and the Winter Soldier 1×04, la recensione – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 aprile 2021) Il quarto episodio della nuova serie Marvel su Disney+ segna una svolta importantissima nella storyline del nuovo Captain America.. Nelle ultime settimane sono trapelate alcune indiscrezioni e leak sulla sceneggiatura originale di The Falcon and the Winter Soldier che spiegherebbero non solo il ritardo nell’uscita della miniserie – avrebbe dovuto preceder WandaVision sulla piattaforma digitale Disney – ma anche la narrativa accelerata e disorganica nello scorso episodio. A quanto pare, nei piani originali doveva esserci pure una pandemia che avrebbe indotto i Flag Smasher a rubare vaccini e risorse, calcando la mano sulla situazione geopolitica della Terra dopo il Blip. … Recensioni giochi L'articolo The Falcon and the Winter Soldier 1×04, la ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) Il quarto episodio della nuova serie Marvel su Disney+ segna una svolta importantissima nella storyline del nuovo Captain America.. Nelle ultime settimane sono trapelate alcune indiscrezioni e leak sulla sceneggiatura originale di Theand theche spiegherebbero non solo il ritardo nell’uscita della miniserie – avrebbe dovuto preceder WandaVision sulla piattaforma digitale Disney – ma anche la narrativa accelerata e disorganica nello scorso episodio. A quanto pare, nei piani originali doveva esserci pure una pandemia che avrebbe indotto i Flag Smasher a rubare vaccini e risorse, calcando la mano sulla situazione geopolitica della Terra dopo il Blip. … Recensioni giochi L'articolo Theand the, la ...

Advertising

sweeneywwho : ho appena guardato episodio S01 | E04 di The Falcon and The Winter Soldier #tvshowtime #marvelsfalconwintersoldier… - suocerag : RT @badtasteit: #TheFalconandtheWinterSoldier l’episodio 4 è tra le cose emotivamente più complesse mai fatte dalla Marvel - badtasteit : #TheFalconandtheWinterSoldier l’episodio 4 è tra le cose emotivamente più complesse mai fatte dalla Marvel - Vittoria__na : Ho guardato l'episodio S01 | E03 di The Falcon and The Winter Soldier! #marvelsfalconwintersoldier… - rovseshs : io sono seriamente disturbata dal fatto che c'è un nuovo captain america cioè che mi significa all'inizio pensavo c… -