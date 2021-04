"Stasera fai la tivvù del dolore?" Arisa "esplode" ad Amici e volano stracci

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 11 aprile 2021) Novella Toloni Nell'ultima puntata dile solite scaramucce tra la cantante e il produttore musicale sono finite in lite.non ha gradito le parole di Zerbi prima del confronto tra Raffaele e Deddy e ha sbottato contro l'insegnante È rottura trae Rudy Zerbi? Nell'ultima puntata diil Serale i due insegnanti sono andati oltre alle consuete scaramucce divertenti e la tensione tra i due è stata evidente a pubblico in studio e telespettatori. La sfida tra i rispettivi allievi, Raffaele e Daddy, ha acceso infatti la rivalità tra i due docenti e non sono mancati gli attacchi. Il talent di Canale 5 ha visto affrontarsi per prime le squadre di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma, come spesso succede dall'inizio del programma, in studio è andato in scena l'ennesimo siparietto ironico tra ...