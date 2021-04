Sonego vince l’Open di Sardegna e mostra il suo amore per il Torino (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego batte Djere e vince l’Open di Sardegna. Il tennista, tifosissimo del Torino, a fine partita ha mostrato il suo amore per i colori granata Vittoria importantissima per il tennis italiano. Lorenzo Sonego ha infatti trionfato all’Open di Sardegna battendo il campionato uscente Laslo Djere. Il tennista azzurro, dopo aver perso il primo set, si è rimesso in carreggiata e al termine di oltre 3 ore di gioco ha alzato al cielo il trofeo con il risultato di 2-6, 7-6, 6-4. Sonego è un grande tifoso del Torino e, per mostrare tutto il suo amore ai colori granata, si è presentato alla premiazione del torneo con indosso una mascherina proprio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzobatte Djere edi. Il tennista, tifosissimo del, a fine partita hato il suoper i colori granata Vittoria importantissima per il tennis italiano. Lorenzoha infatti trionfato aldibattendo il campionato uscente Laslo Djere. Il tennista azzurro, dopo aver perso il primo set, si è rimesso in carreggiata e al termine di oltre 3 ore di gioco ha alzato al cielo il trofeo con il risultato di 2-6, 7-6, 6-4.è un grande tifoso dele, perre tutto il suoai colori granata, si è presentato alla premiazione del torneo con indosso una mascherina proprio ...

