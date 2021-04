Soeder è pronto a candidarsi per la successione della Merkel (Di domenica 11 aprile 2021) Il premier bavarese Markus Soeder ha annunciato di essere pronto ad una candidatura alla cancelleria per l’Unione (Cdu-Csu) e quindi alla possibile successione a Angela Merkel. Per la prima volta da quando l’Unione (Cdu-Csu) discute del futuro candidato cancelliere congiunto alle elezioni di settembre, il leader della Csu ha dichiarato che sia lui sia il premier del NordReno Westfalia e attuale presidente dell’Unione cristianodemocratica tedesca, Armin Laschet, sono pronti a guidare il partito verso le elezioni per il rinnovo del Bundestag. Lo riporta la Dpa, citando fonti. Soeder - hanno riferito fonti presenti ad un incontro dei leader Cdu oggi - ha detto di aver avuto uno scambio amichevole con Laschet ieri. “Entrambi ci siamo detti pronti”, ha affermato Soeder per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Il premier bavarese Markusha annunciato di esseread una candidatura alla cancelleria per l’Unione (Cdu-Csu) e quindi alla possibilea Angela. Per la prima volta da quando l’Unione (Cdu-Csu) discute del futuro candidato cancelliere congiunto alle elezioni di settembre, il leaderCsu ha dichiarato che sia lui sia il premier del NordReno Westfalia e attuale presidente dell’Unione cristianodemocratica tedesca, Armin Laschet, sono pronti a guidare il partito verso le elezioni per il rinnovo del Bundestag. Lo riporta la Dpa, citando fonti.- hanno riferito fonti presenti ad un incontro dei leader Cdu oggi - ha detto di aver avuto uno scambio amichevole con Laschet ieri. “Entrambi ci siamo detti pronti”, ha affermatoper ...

Advertising

HuffPostItalia : Soeder è pronto a candidarsi per la successione della Merkel - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Germania, #Söder: 'Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la #Cdu' - bachsblueten : RT @RaiNews: #Germania, #Söder: 'Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la #Cdu' - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: #Germania, #Söder: 'Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la #Cdu' - RaiNews : #Germania, #Söder: 'Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la #Cdu' -

Ultime Notizie dalla rete : Soeder pronto Germania: Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu Markus Soeder, leader della Csu e governatore della Baviera, intende candidarsi alla cancelleria per i ... "Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune ...

Germania: presidente Csu Soeder pronto a candidarsi alla cancelleria per l'Unione Berlino, 11 apr 15:17 - Il presidente della Unione cristiano - sociale e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, ha dichiarato la sua volontà di candidarsi...

Soeder è pronto a candidarsi per la successione della Merkel L'HuffPost Germania: per il dopo Merkel sarà una corsa a due? «Se la CDU fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la CDU non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti», ha dichiarato, secondo le fonti del partito, in una riunione a porte chiuse ...

Germania, media: Soeder pronto a candidarsi per la cancelleria (LaPresse) – Il leader della Csu e governatore della Baviera, Markus Soeder si è detto pronto a candidarsi alla cancelleria, alla guida dei conservatori, nelle prossime elezioni del 26 settembre, se ...

Markus, leader della Csu e governatore della Baviera, intende candidarsi alla cancelleria per i ... "Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune ...Berlino, 11 apr 15:17 - Il presidente della Unione cristiano - sociale e primo ministro della Baviera, Markus, ha dichiarato la sua volontà di candidarsi...«Se la CDU fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la CDU non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti», ha dichiarato, secondo le fonti del partito, in una riunione a porte chiuse ...(LaPresse) – Il leader della Csu e governatore della Baviera, Markus Soeder si è detto pronto a candidarsi alla cancelleria, alla guida dei conservatori, nelle prossime elezioni del 26 settembre, se ...