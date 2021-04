Serie A, Inter-Cagliari 1-0: Conte vince ancora e allunga sul Milan, decisivo Darmian (Di domenica 11 aprile 2021) Inter-Cagliari apre il turno domenica di Serie A.Sfida davvero complicata per i nerazzurri quella di San Siro contro la compagine sarda che sta lottando strenuamente per uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini guidati da mister Antonio Conte sono riusciti ad avere la meglio dei rossoblu grazie a una rete siglata a dieci dal termine da Matteo Darmian. L'esterno Interista ha realizzato una rete importantissima per i suoi e permesso all'Inter di allungare ancora di più in classifica sul Milan e mettere le mani sullo Scudetto.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021)apre il turno domenica diA.Sfida davvero complicata per i nerazzurri quella di San Siro contro la compagine sarda che sta lottando strenuamente per uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini guidati da mister Antoniosono riusciti ad avere la meglio dei rossoblu grazie a una rete siglata a dieci dal termine da Matteo. L'esternoista ha realizzato una rete importantissima per i suoi e permesso all'diredi più in classifica sule mettere le mani sullo Scudetto.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

