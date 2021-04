Ranieri: “Io non sono un arbitro, quindi è meglio che stia zitto” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato nel post partita di Sampdoria-Napoli. Un Ranieri un po’ polemico contro le decisioni dell’arbitro, in particolare per il gol di Thorsby non concesso: “Thorsby non butta giù Koulibaly, ma è Keita che commette fallo su Ospina. Sul secondo gol se il giocatore con un’ancata sposta un altro, io in allenamento fischio fallo. Ma io non sono arbitro”. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, ha parlato nel post partita di Sampdoria-Napoli. Unun po’ polemico contro le decisioni dell’, in particolare per il gol di Thorsby non concesso: “Thorsby non butta giù Koulibaly, ma è Keita che commette fallo su Ospina. Sul secondo gol se il giocatore con un’ancata sposta un altro, io in allenamento fischio fallo. Ma io non”. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

fattoquotidiano : INDAGATO A BERGAMO Dice Ranieri Guerra, assistente del direttore generale dell’Oms inviato in Italia nel marzo 202… - ValserianaNews : Per la prima volta in tv le chat di Ranieri Guerra, questa sera a Non è l'Arena - Valseriana News - Dayafter2012 : IL BENE che torna nella MENTE ???? Il bene ricevuto non si dilegua mai. È il tempo il suo custode. Di tanto in tan… - Zar_Marco : @DiMarzio Samp moscia se non a sprazzi! Infilati ad ogni singola azione. Manco fosse il calcetto. Diteglielo a Ranieri - sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Ho fatto i complimenti a Gattuso': Il tecnico: 'E' stata una gara bella e combattuta. Il secon… -