Pensionato spara e uccide moglie | il figlio e la coppia proprietaria di casa

(Di domenica 11 aprile 2021) AGI - Hato e uccisodisabile e i due proprietari diall'interno della propria abitazione e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo a Rivarolo Canavese, paese in provincia di Torino, intorno alle 3.15 circa di questa notte. Una strage per ora senza un vero motivo, frutto probabilmente della disperazione ma che non sembra spiegare l'omicidio dei vicini di. Ad intervenire i carabinieri della Compagnia di Ivrea che hanno trovato i cadaveri delle 4 persone uccise dai colpi esplosi da Renzo Tarabella, 83 anni che ha ucciso, con una pistola calibro 9 regolarmente detenuta, laRosaria Valovatto di 79 anni, ildi 51 anni Wilson, disabile psichico e ladi coniugi proprietari della loro abitazione, ...