Napoli vittorioso contro la Samp. Per Gattuso arriva la rivincita dopo le critiche ricevute (Di domenica 11 aprile 2021) Il Napoli si impone con un gol per tempo. Segnano Fabian Ruiz e Osimhen. Annullata dal Var la rete del pareggio di Thorsby SAMPDORIA-NAPOLI 0-2 — Il Napoli, dopo la sconfitta di Torino contro al Juventus, ottiene una vittoria pesante a Marassi contro la Sampdoria. Gli azzurri restano in un posizione di classifica tale che potrebbe permettere loro di conquistare quel quarto posto tanto agognato dalla Società e dalla tifoseria. Una corsa alla Champions che è tutta da vivere viste la antagoniste del Napoli in questo momento. Il match di oggi viene deciso dalle reti di Fabiàn Ruiz nel primo tempo, dopo un lungo predominio territoriale e di gioco da parte del team azzurro. Il raddoppio di Osimhen a tre minuti dalla ...

Basket. Napoli vittorioso a Chieti La Rampa Blitz a Marassi, Fabian e Osimhen spingono il Napoli: battuta la Samp E’ la stata la partita del riscatto dopo la sconfitta con la Juventus (vittoriosa a sua volta sul Genoa per 3-1) ma soprattutto del rilancio. Il Napoli guarda il quarto posto e soprattutto si co ...

