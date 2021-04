Masters 1000 Montecarlo: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 12 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Si torna in campo domani, pioggia permettendo, in quel di Montecarlo: il secondo Masters 1000 dell’anno offre già un programma di non certo disprezzabile ricchezza, con ben cinque italiani impegnati sui campi, in quest’edizione senza spettatori, che nel 2019 videro trionfare Fabio Fognini. Sarà proprio il detentore del titolo a debuttare sul campo intitolato a Ranieri III, e cioè il Centrale, in uno scontro complicato con il serbo Miomir Kecmanovic: è stato collocato come terzo match. Ad aprire il programma, invece, sarà Lorenzo Musetti, contro uno degli uomini rivelazione del 2021, il russo Aslan Karatsev. Al via anche il torneo di tre qualificati su quattro: Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano e Marco Cecchinato. Da osservare i match Auger-Aliassime-Garin ed Evans-Lajovic, oltre a Davidovich Fokina-de ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Si torna in campo domani, pioggia permettendo, in quel di: il secondodell’anno offre già undi non certo disprezzabile ricchezza, con ben cinque italiani impegnati sui campi, in quest’edizione senza spettatori, che nel 2019 videro trionfare Fabio Fognini. Sarà proprio il detentore del titolo a debuttare sul campo intitolato a Ranieri III, e cioè il Centrale, in uno scontro complicato con il serbo Miomir Kecmanovic: è stato collocato come terzo match. Ad aprire il, invece, sarà Lorenzo Musetti, contro uno degli uomini rivelazione del 2021, il russo Aslan Karatsev. Al via anche il torneo di tre qualificati su quattro: Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano e Marco Cecchinato. Da osservare i match Auger-Aliassime-Garin ed Evans-Lajovic, oltre a Davidovich Fokina-de ...

