L’ostracismo verso Fonseca è autarchia, suprematismo più che sovranismo (Di domenica 11 aprile 2021) Egregio direttore, le scrivo in riferimento ai due articoli pubblicati sul Napolista in merito alL’ostracismo con cui vengono sovente accolti gli allenatori stranieri dal fin troppo autoreferenziale ambiente italiano. Premesso che condivido quanto in essi riportato (la penso anch’io allo stesso modo), ritengo, tuttavia, non del tutto corretto l’uso del sostantivo sovranismo, per spiegare la ritrosia di molti addetti ai lavori verso gli allenatori non italiani. Per sovranismo, infatti, si intende quella dottrina politica che sostiene la preservazione o la riacquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato in contrapposizione alle istanze e alle politiche di organizzazioni e/o enti internazionali e sovranazionali, come, per esempio, l’Unione Europea, così come riportato dall’Enciclopedia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Egregio direttore, le scrivo in riferimento ai due articoli pubblicati sul Napolista in merito alcon cui vengono sovente accolti gli allenatori stranieri dal fin troppo autoreferenziale ambiente italiano. Premesso che condivido quanto in essi riportato (la penso anch’io allo stesso modo), ritengo, tuttavia, non del tutto corretto l’uso del sostantivo, per spiegare la ritrosia di molti addetti ai lavorigli allenatori non italiani. Per, infatti, si intende quella dottrina politica che sostiene la preservazione o la riacquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato in contrapposizione alle istanze e alle politiche di organizzazioni e/o enti internazionali e sovranazionali, come, per esempio, l’Unione Europea, così come riportato dall’Enciclopedia ...

