L'Inter non si ferma più. E ora sono 11: i punti sul Milan e le vittorie di fila (Di domenica 11 aprile 2021) Nemmeno il Cagliari dei 4 ex e di super Vicario riesce a fermare la corsa dell'Inter. L'undicesima vittoria di fila arriva nel finale grazie a un guizzo del jolly Darmian. La capolista risponde così ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) Nemmeno il Cagliari dei 4 ex e di super Vicario riesce are la corsa dell'. L'undicesima vittoria diarriva nel finale grazie a un guizzo del jolly Darmian. La capolista risponde così ...

