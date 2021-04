Inter-Cagliari, Semplici: “Avevamo una speranza, se abbiamo questa classifica c’è un motivo” (Di domenica 11 aprile 2021) Il Cagliari cede 1-0 all'Inter al termine di una sfida giocata a buoni livelli.I sardi hanno gestito nel migliore dei modi la sfida di "San Siro" soprattutto dal punto di vista difensivo, si sono arresi solo a 10 minuti dalla fine quando un'invenzione di Lukaku ha permesso a Darmian di realizzare il gol vittoria. Sconfitta pesante per i rossoblu che non si schiodano dalla terzultima posizione in classifica, l'analisi di mister Semplici nel corso dell'Intervista rilasciata a DAZN."L’approccio mi è piaciuto. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute, c’era la speranza in noi di poter strappare qualcosa di positivo, abbiamo limitato il loro potenziale offensivo e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Speravamo di portarla in porto, ma ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Ilcede 1-0 all'al termine di una sfida giocata a buoni livelli.I sardi hanno gestito nel migliore dei modi la sfida di "San Siro" soprattutto dal punto di vista difensivo, si sono arresi solo a 10 minuti dalla fine quando un'invenzione di Lukaku ha permesso a Darmian di realizzare il gol vittoria. Sconfitta pesante per i rossoblu che non si schiodano dalla terzultima posizione in, l'analisi di misternel corso dell'vista rilasciata a DAZN."L’approccio mi è piaciuto. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute, c’era lain noi di poter strappare qualcosa di positivo,limitato il loro potenziale offensivo eavuto anche noi le nostre occasioni. Speravamo di portarla in porto, ma ...

