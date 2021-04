I Santi di Lunedì 12 Aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 12 Aprileda www.Santiebeati.it San ZENO (ZENONE) DI VERONA VescovoMauritania, IV secolo – Verona, 12 Aprile 372Proveniente dall’Africa, forse dalla Mauritania, dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, dove fondò la prima chiesa. Dovette confrontarsi con il paganesimo e l’arianesimo, che confutò nei suoi discorsi. I suoi iscritti ricordano quelli di più affermati scrittori africani e ci danno notizie importanti su di lui e sulla sua attività pastorale. Preoccupazione primaria di Zeno fu quella di confermare e rinforzare clero e popolo nella vita della fede, soprattutto con l’esempio della sua cari…www.Santiebeati.it/dettaglio/49300 Santa VISSIA DI FERMO Vergine e martireFermo (Ascoli Piceno), † 250 ca.www.Santiebeati.it/dettaglio/91652 San DAVIDE URIBE ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) IDEL GIORNO, 12da www.ebeati.it San ZENO (ZENONE) DI VERONA VescovoMauritania, IV secolo – Verona, 12372Proveniente dall’Africa, forse dalla Mauritania, dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, dove fondò la prima chiesa. Dovette confrontarsi con il paganesimo e l’arianesimo, che confutò nei suoi discorsi. I suoi iscritti ricordano quelli di più affermati scrittori africani e ci danno notizie importanti su di lui e sulla sua attività pastorale. Preoccupazione primaria di Zeno fu quella di confermare e rinforzare clero e popolo nella vita della fede, soprattutto con l’esempio della sua cari…www.ebeati.it/dettaglio/49300 Santa VISSIA DI FERMO Vergine e martireFermo (Ascoli Piceno), † 250 ca.www.ebeati.it/dettaglio/91652 San DAVIDE URIBE ...

