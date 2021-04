Fonseca: «Voglio una Roma perfetta con l’Ajax. Reynolds avrà futuro» (Di domenica 11 aprile 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo cambiato molti giocatori in vista del match di Europa League. C’è stata qualche difficoltà di troppo nel primo tempo per via della loro marcatura, poi ci siamo adattati e abbiamo creato tante occasioni per fare gol». MKHITARYAN – «Vediamo come starà nei prossimi giorni. Ha fatto un solo allenamento con noi e l’ho fatto giocare per poco tempo. È importante averlo disponibile per l’Ajax». AJAX – «Sarà una partita difficile. Loro sono forti in attacco, servirà molta attenzione difensiva. Dovremo essere al 100% ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo cambiato molti giocatori in vista del match di Europa League. C’è stata qualche difficoltà di troppo nel primo tempo per via della loro marcatura, poi ci siamo adattati e abbiamo creato tante occasioni per fare gol». MKHITARYAN – «Vediamo come starà nei prossimi giorni. Ha fatto un solo allenamento con noi e l’ho fatto giocare per poco tempo. È importante averlo disponibile per». AJAX – «Sarà una partita difficile. Loro sono forti in attacco, servirà molta attenzione difensiva. Dovremo essere al 100% ...

