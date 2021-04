Digitale Terrestre, occhio al particolare: “La qualità passa per i cavi” (Di domenica 11 aprile 2021) Un sito ufficiale e innovativo, che fa rima con governativo. Il MISE ha messo a disposizione dei cittadini italiani un portale in grado di accompagnarci a giugno 2022, e chissà se anche dopo, quando la rivoluzione del Digitale Terrestre sarà completa. Multiplexer (Adobe Stock)Mux, test sul decoder sui canali 100 e 200 per capire se il DVB-T2 rappresenterà un problema, se si dovrà cambiarlo o meno. Il passaggio all’MPEG-4 (contemporaneamente su tutta Italia) a partire dal prossimo settembre. Un altro fattore da tenere in considerazione, non di poco conto: i cavi di collegamento all’antenna e alla TV/decoder, la qualità del segnale viaggia da lì. Digitale Terrestre, verso il DVB-T2: materiale, schermatura e spessore Digitale ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Un sito ufficiale e innovativo, che fa rima con governativo. Il MISE ha messo a disposizione dei cittadini italiani un portale in grado di accompagnarci a giugno 2022, e chissà se anche dopo, quando la rivoluzione delsarà completa. Multiplexer (Adobe Stock)Mux, test sul decoder sui canali 100 e 200 per capire se il DVB-T2 rappresenterà un problema, se si dovrà cambiarlo o meno. Ilggio all’MPEG-4 (contemporaneamente su tutta Italia) a partire dal prossimo settembre. Un altro fattore da tenere in considerazione, non di poco conto: idi collegamento all’antenna e alla TV/decoder, ladel segnale viaggia da lì., verso il DVB-T2: materiale, schermatura e spessore...

