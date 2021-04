Denise Pipitone, l'ammissione della guardia giurata a Domenica Live: 'Mi sembrava proprio lei...' (Di domenica 11 aprile 2021) 'Guardandola bene, mi sembrava Denise'. A , interviene , la guardia giurata che, mentre prestava servizio per una banca a Milano , il 18 ottobre 2004 vide una bimba che somigliava a in compagnia di un ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) 'Guardandola bene, mi'. A , interviene , lache, mentre prestava servizio per una banca a Milano , il 18 ottobre 2004 vide una bimba che somigliava a in compagnia di un ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - infoitcultura : Denise Pipitone, Olesya Rostova «ha mentito, voleva solo diventare famosa». La rivelazione a Domenica Live - lovingprelemi : @esteemportugal Hai una foto di denise Pipitone con la voglia sul collo? -